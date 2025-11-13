Mötesbokare Stabil heltidstjänst med tydlig karriärväg
2025-11-13
Mötesbokare - Stabil heltidstjänst med tydlig karriärvägPubliceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
HK Entreprenad fortsätter växa och söker nu fler engagerade mötesbokare till vårt kontor i Stockholm.
I rollen blir du företagets första kontakt med kunden och ansvarar för att boka in kostnadsfria tak- och fasadbesiktningar åt våra fältsäljare. Du arbetar i ett modernt callcenter med tydliga mål, coachning, utbildning och möjlighet att avancera till teamledare eller fältsäljare.Dina arbetsuppgifter
Kontakta villaägare via telefon och informera om våra tjänster
Boka in kostnadsfria besiktningar i CRM-systemet
Följa upp tidigare leads och skapa långsiktiga kundrelationer
Samarbeta med fältsäljare för att optimera bokningar
Vi söker dig som
Har god kommunikativ förmåga och en positiv inställning
Är självgående, målmedveten och gillar struktur
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har erfarenhet av kundkontakt, telefonförsäljning eller bokning (meriterande)
Vi erbjuder
Fast grundlön + attraktiv provision utan tak
Trygg anställning i ett stabilt bolag med gott rykte
Intern utbildning inom försäljning, kundbemötande och produktkunskap
Möjlighet till snabb karriärutveckling och ledande roller
Arbetstid och plats
Heltid, måndag-fredag kl. 09:00-18:00
Placering: HK Entreprenad, StockholmSå ansöker du
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande säljteam.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://hkentreprenad.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9604054