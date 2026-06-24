Mötesbokare / Säljare Kvällstid till Corelink i Västerås
Corelink Group AB / Säljarjobb / Surahammar Visa alla säljarjobb i Surahammar
2026-06-24
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Vill du utvecklas, tjäna bra pengar och bli en del av ett växande företag?
Vi på Corelink söker nu fler medarbetare till vårt kvällsteam i Västerås.
Vi arbetar med mötesbokning och hjälper våra uppdragsgivare att komma i kontakt med privatpersoner genom att boka kvalificerade kundmöten. Vårt fokus ligger på kvalitet, resultat och goda kundrelationer.
Just nu söker vi fler medarbetare som vill arbeta kvällstid. Tidigare erfarenhet är inget krav. Vi utbildar dig från grunden och ger dig verktygen för att lyckas. Det viktigaste för oss är att du är engagerad, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor.
Om rollen
Som mötesbokare hos Corelink kontaktar du privatpersoner via telefon, skapar intresse och bokar in möten åt våra uppdragsgivare. Du blir en viktig del av affärsprocessen och arbetar i en miljö där utveckling, prestation och laganda står i fokus.
En vanlig arbetskväll innebär att du:
• Kontaktar privatpersoner via telefon
• Skapar intresse och bygger förtroende
• Bokar kvalificerade möten
• Arbetar mot tydliga mål tillsammans med teamet
• Får löpande coaching och utbildning
Vi söker dig som
• Är social och gillar att prata med människor
• Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
• Är målmedveten och vill utvecklas
• Trivs i ett högt tempo
• Tar ansvar för ditt arbete och dina resultat
Vad vi erbjuder
• Garantilön plus generös provision
• Kontinuerlig utbildning och coachning
• Tydliga utvecklingsmöjligheter inom företaget
• Företagsevent och teamaktiviteter
• Ett sammansvetsat team med stark gemenskap
• Arbetsplats i Västerås
• Arbetstider anpassade för kvällsarbete
Kort sagt
Vi söker människor som vill utvecklas och vara en del av ett företag med höga ambitioner.
Om du vill arbeta kvällstid i en resultatinriktad miljö där du får möjlighet att växa både personligt och professionellt, vill vi gärna höra från dig.
Ansök idag. Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten eller för att skicka in din ansökan, kontakta oss på:frank@corelinkgroup.se
Jobbtyp: Deltid
Arbetstid: Kvällstid
Lön: Garantilön + provision
Arbetsort: Västerås Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: frank@corelinkgroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Corelink Group AB
(org.nr 559579-3539), https://www.corelinkgroup.se/
Bergsgatan 13 (visa karta
)
735 31 SURAHAMMAR Jobbnummer
9977886