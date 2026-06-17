Mötesbokare på distans till OffertHem Heltid (100% provision)
Abstergon AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-17
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OffertHem är en oberoende jämförelsetjänst för fastighetsmäklare. Vi förenklar processen för bostadssäljare genom att kostnadsfritt jämföra mäklarnas tjänster, prestationer och statistik. För dig som mötesbokare innebär det att du jobbar med en tjänst som faktiskt skapar ett tydligt värde och som är lätt för kunden att tacka ja till.
Om tjänsten: Vi expanderar kraftigt och söker nu målmedvetna mötesbokare för arbete på distans. Rollen innebär att kontakta privatpersoner, presentera OffertHems mervärde och boka in kvalitativa möten för våra mäklarkunder.
● Omfattning: Heltid, med varierande arbetstider (flexibilitet under eget ansvar).
● Plats: 100 % distansarbete.
● Support: Vi erbjuder en gedigen introduktion samt tillgång till beprövade manus.
Stöd och coaching finns tillgängligt från teamet under hela din arbetsdag för att du ska lyckas.
Kravprofil – Vi söker dig som: För att vara aktuell för tjänsten krävs en hög grad av självdisciplin och ett starkt inre driv. Vi söker individer som ser möjligheter i ett prestationsbaserat jobb.
● Språkkrav: Du besitter mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Då all kundkontakt sker på svenska är detta ett absolut krav för att säkerställa kvalitet och professionalism.
● Teknisk utrustning: Du har tillgång till en egen väl fungerande dator och ett bra headset. Stabil internetuppkoppling är en förutsättning.
● Personlighet: Du är uthållig, har en positiv attityd och är inte rädd för att ta många undkontakter per dag.
Ersättning och förmåner Tjänsten är 100 % provisionsbaserad, vilket innebär att ingen grundlön utgår.
● Provision: Ersättning utgår per bokat möte.
● Bonussystem: Vi erbjuder generösa bonusar utöver den fasta provisionen. Bonusar aktiveras först när du har nått en specifik volym av godkända och kvalitetssäkrade möten.
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss!
Ansökan sker uteslutande via länken nedan: 👉 https://www.abstergon.se/apply/e2165c27-3a68-42d3-bfd2-b07934957825
I formuläret fyller du i dina uppgifter, bifogar CV/personligt brev och du har även möjlighet att bifoga en kort videopresentation.
Du kan välja om du vill vara anställd hos oss eller fakturera genom eget bolag.
För övriga frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Lova@offerthem.se
.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till teamet på OffertHem! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abstergon AB
(org.nr 559239-5411), https://www.offerthem.se/ Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9967965