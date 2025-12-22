Mötesbokare / Junior Säljare till Easypartner - Stockholm Södra (Globen
Fordonsakademin Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-12-22
3 nya kollegor sökes - Start omgående!
Easypartner fortsätter växa och söker nu 3 mötesbokare som vill in i en av Sveriges mest expansiva IT-organisationer med ett modernt franchisekoncept. Här får du chansen att utvecklas i en roll där du kombinerar prospektering, relationsbyggande och försäljning - och där du på sikt kan äga dina egna kunder.
Om Easypartner
Easypartner arbetar med IT-lösningar till företag i hela Sverige. Som partner med alla stora leverantörer erbjuder de allt ett företag kan behöva inom IT eller driftfunktion:
Cybersecurity
Telefoni & växellösningar
Körjournaler & kassasystem
Skrivare & kontorsutrustning
Kaffemaskiner ...och mycket mer
Företaget levererar helhetslösningar som skapar trygghet, effektivitet och långsiktig affärsnytta för sina kunder.
Rollen som Mötesbokare / Junior Säljare
Det här är inte ett klassiskt callcenter-jobb. Du arbetar nära bolagets servicetekniker och seniora säljare, möter kunder digitalt eller via telefon och hjälper till att skapa rätt förutsättningar för starka och långvariga affärer.
Du kommer att:
Prospektera och boka kvalificerade möten med företag
Ha första dialogen med kunder och identifiera behov
Arbeta tätt ihop med säljarna som stänger affärerna
Lära dig mer och mer för att själv kunna driva och äga dina kunder längre fram
Bygga en personlig pipeline och långsiktiga relationer
Här får du både utbildning, coaching och praktiskt lärande - allt för att du snabbt ska ta nästa steg i säljkarriären.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Har säljerfarenhet (telefon, butik eller B2B - allt är relevant)
Är målmedveten, driven och kommunikativ
Trivs med att bygga relationer
Motiveras av att påverka din egen lön
Vill utvecklas inom modern teknisk B2B-försäljning
Du behöver inte kunna IT - det lär du dig hos oss.
Lön & Villkor
Provisionsbaserad lön
Våra mötesbokare har möjlighet att tjäna mycket bra på provision. Exempel från teamet:
Målsättning: 2-3 stängda kunder per månad
Ex. medarbetare nådde 50 000 kr provision redan sin tredje månad
För rätt person finns möjlighet till fast + garanti, men då med tydligare krav och mål.
Plats: Globen - Easy Partner Stockholm Södra Start: Omgående Teamstorlek: Vi rekryterar 3-4 personer direkt Kundmarknad: Hela Sverige
Varför Easypartner?
Snabb väg in i riktig B2B-försäljning
Möjlighet att växa till fullständig säljare med egna kunder.
Stort stöd från erfarna kollegor som hjälper dig stänga affärerna
Ett brett, modernt och efterfrågat IT-erbjudande
Rolig och driven säljkultur med höga inkomster som möjlig belöning
Ansök nu! Skicka din ansökan direkt så hör vi av oss inom kort. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsterna omgående. Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel på 072 961 07 51 eller via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Matteus Gebrael matteus@fordonsakademin.se Jobbnummer
9658972