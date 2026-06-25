Mötesbokare inom Företagslösningar (Lönetyp: Endast provisionslön)
Primeshift AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-06-25
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Är du social, driven och vill utvecklas inom försäljning och B2B? Trivs du med att ta eget ansvar och skapa affärsmöjligheter?
Nu söker vi mötesbokare som vill arbeta med moderna telecom- och företagslösningar i en snabbväxande bransch.
Om rollen
Som mötesbokare arbetar du på distans med att kontakta företag och boka kvalificerade möten åt våra Key Account Managers. Rollen har ett starkt fokus på telecom och företagskommunikation där du hjälper företag att hitta smartare och mer kostnadseffektiva lösningar.
Du kommer främst arbeta med:
Mobiltelefoni för företag
Molnväxlar & företagsväxlar
Fiber & internetlösningar
Företagskommunikation
IT- och digitala tjänster
Utöver telecom arbetar vi även med:
IT & Cybersäkerhet
Webb & E-handel
Digital marknadsföring (SEO, Google Ads, Sociala medier)
Kassasystem
Copy/Print-lösningar
Vi erbjuder:
💸 100% provision – Du tjänar pengar på varje bokat och godkänt möte som leder till sälj.
🏡 Distansarbete – Jobba hemifrån eller var du vill i Sverige.
🧠 Utbildning & coaching – Du får stöd att utvecklas och bli trygg i rollen.
🚀 Möjlighet till utveckling – På sikt kan du växa inom företaget och ta dig an större säljroller.
📈 Fast lön på sikt – För dig som visar starka resultat över tid finns chans till fast lön och anställning.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och gillar att prata med människor
Är målmedveten och driven
Vill utvecklas inom försäljning och affärer
Är självgående och ansvarstagande
Har erfarenhet av kundkontakt eller försäljning (meriterande men inget krav)
🔹 Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller frågor till hej@primeshift.se
så hör vi av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: hej@primeshift.se Arbetsgivare Primeshift AB
(org.nr 559452-7730) Jobbnummer
9979764