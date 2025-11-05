Mötesbokare / Innesäljare HK Entreprenad AB (Östermalm, Stockholm)
2025-11-05
Mötesbokare / Innesäljare - HK Entreprenad AB (Östermalm, Stockholm)
Arbetsgivare: HK Entreprenad AB
Plats: Östermalm, Stockholm
Omfattning: Heltid, vardagar kl. 09:00-18:00
Lön: Fast ersättning + provision
Start: Omgående
Antal platser: 10
Publiceringsdatum2025-11-05
Om företaget
HK Entreprenad AB är ett snabbt växande entreprenadföretag som erbjuder tak- och fasadrenoveringar till villaägare över hela Stockholmsområdet.
Vi är kända för vårt professionella arbetssätt, långsiktiga kundrelationer och höga kvalitetsnivå i allt vi gör.
Vårt kontor på Östermalm är företagets hjärta - här arbetar ett ambitiöst och energifyllt säljteam som varje dag skapar nya kundmöjligheter och driver företagets tillväxt framåt.
Om rollen
Som mötesbokare / innesäljare hos oss blir du en central del av vårt säljteam.
Du kontaktar villaägare via telefon och erbjuder en kostnadsfri takbesiktning där våra fältsäljare och besiktningsmän följer upp på plats.
Arbetet sker i vårt moderna CRM-system, där du loggar samtal, bokar möten och följer upp resultat.
Du får en grundlig introduktion och kontinuerlig utbildning i säljteknik, kommunikation och kundbemötande - perfekt för dig som vill utvecklas inom försäljning.Dina arbetsuppgifter
Ringa utgående samtal till villaägare i utvalda områden
Presentera vårt erbjudande och boka besiktningar
Arbeta strukturerat i CRM-systemet och följa upp kundkontakter
Samarbeta med fältsäljarna och bidra till teamets gemensamma mål
Delta i säljutbildningar, coachning och veckovisa tävlingar
Vi erbjuder
Fast ersättning + provisionsmodell utan tak
Trygg anställning i ett väletablerat bolag
Modern kontorsmiljö på Östermalm med härlig energi och stark teamkänsla
Daglig coachning och möjlighet att avancera internt
Utbildning i försäljning, kundbemötande och personlig utveckling
Tävlingar, bonusar och sociala aktiviteter
Vi söker dig som
Är social, positiv och motiveras av att nå resultat
Har god kommunikativ förmåga och talar flytande svenska
Är punktlig, noggrann och van att ta ansvar
Trivs i en miljö med högt tempo och tydliga mål
Är minst 18 år och tillgänglig för heltidsarbete
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inget krav - vi värdesätter rätt inställning högre än erfarenhet.
Karriärmöjligheter
HK Entreprenad erbjuder tydliga karriärvägar för rätt person.
Efter en period som mötesbokare kan du växa vidare till teamledare, säljcoach eller fältsäljare med utökat ansvar och högre ersättning.
Vi tror på intern utveckling, tydliga mål och att belöna prestation.Så ansöker du
Skicka in din ansökan via Arbetsförmedlingen.
Urval sker löpande - vänta inte, vi bokar intervjuer redan denna vecka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://hkentreprenad.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9590845