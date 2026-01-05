Mötesbokare i Stockholm - Öppen ansökan!
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-05
Är du en kommunikativ och målinriktad person som trivs med att skapa nya kontakter och boka möten?
Vi söker löpande mötesbokare för uppdrag hos våra kunder i Stockholm och närliggande områden.
Som mötesbokare blir du en viktig del i säljprocessen. Du kontaktar potentiella företagskunder via telefon och digitala kanaler, väcker intresse och bokar in möten med beslutsfattare.

Dina arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya företagskunder
Boka möten åt säljavdelningen
Följa upp och dokumentera i CRM-system
Samarbeta med säljteametProfil
Erfarenhet av mötesbokning, telefonförsäljning eller kundkontakt
Stark kommunikativ förmåga och positiv inställning
Självgående och resultatorienterad
Flytande svenska och god engelska
Vi erbjuder
Matchning mot flera attraktiva företag i olika branscher
Fast lön + provision (beroende på uppdrag)
Coachning och utbildning med Mikael Arndt genom SaleshubSå ansöker du
Skicka in din öppna ansökan redan idag!
Vi går igenom alla ansökningar löpande och kontaktar dig när vi har ett uppdrag som matchar din erfarenhet och profil.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9669528