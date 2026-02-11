Mötesbokare Digital marknadsföring (Distans/Hybrid/Kontor Malmö)
VR Media International AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Media International AB i Malmö
Vill du arbeta digitalt i ett växande bolag med starka tjänster i ryggen?
VR Media International AB är en Google Trusted-certifierad byrå som hjälper företag att växa genom digital marknadsföring. Nu söker vi drivna och kommunikativa mötesbokare som vill vara en viktig del av vår fortsatta expansion.
Om rollen
Som mötesbokare ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter genom att boka kvalificerade möten åt våra rådgivare. Du arbetar med:
Befintliga kunder (relationsskapande & uppförsäljning)
Uppsökande kontakt med nya företagskunder
Bokning av möten kring digitala marknadsföringstjänster
Daglig kundkontakt via telefon och digitala verktyg
Arbetet sker primärt digitalt och du kan arbeta på distans, hybrid eller från vårt centrala kontor i Malmö.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Frihet under ansvar
Möjlighet att arbeta på distans
Tydlig introduktion och stöd i din utveckling
Professionell kompetensutveckling
Extra semesterdagar
Företagsevent och ett engagerat team
Efterfrågade och konkurrenskraftiga tjänster att representera
Flexibla arbetstider
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och digital marknadsföring i en framtidsbransch.
Vi söker dig som
Är kommunikativ, positiv och målmedveten
Trivs med kundkontakt och telefon som arbetsverktyg
Har erfarenhet av mötesbokning eller försäljning (meriterande men inget krav)
Talar och skriver svenska obehindrat
Har god datorvana
Vem passar hos oss?
Du är ansvarstagande, självgående och motiveras av att nå uppsatta mål. Du trivs i en digital arbetsmiljö och vill arbeta i ett bolag med tillväxtfokus.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi genomför intervjuer löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@vrmedia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Media International AB
(org.nr 559360-7772)
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Jobbnummer
9737759