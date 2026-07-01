Mötesbokare deltid till huvudkontoret på Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-01
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Nu söker vi fler som som vill arbeta vid sidan av sina studier och bli en del av vårt kundcenterteam. Du kommer att ingå i ett dedikerat team med stark gemenskap och sammanhållning som arbetar för att säkerställa att Svensk Fastighetsförmedling har de mest nöjda kunderna på marknaden.
Om rollen I den här rollen arbetar du extra, minst 40 timmar i månaden (en dag i veckan). Det är flexibla arbetstider under dagtid på vardagar och du kan därmed kombinera det på ett bra sätt med dina studier. Rollen är placerad på vårt huvudkontor i centrala Stockholm. Tjänsten utgår från kontoret och har kontorstider. Du rapporterar till Kundcenterchefen.
Som mötesbokare är du den första kontakten med framtida bostadssäljare och spekulanter. Din huvudsakliga uppgift är att via telefon ta kontakt med potentiella kunder och boka möten åt våra mäklare och positionera Svensk Fastighetsförmedling som det självklara valet på marknaden.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar och har minst ett år kvar av dina studier. Du har ett starkt resultatfokus, ett eget driv och trivs i en roll där tydliga mål är en naturlig del av vardagen. För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga, en positiv inställning, motiveras av att nå resultat och uppskattar att lyckas tillsammans med ditt team.
Vana av att använda telefon som huvudsakliga arbetsredskap tex, kundtjänst
Flytande i svenska tal och skrift
Du har minst ett år kvar av dina studier
Du kan arbeta minst 40 timmar i månaden
Meriterande med erfarenhet av telefonförsäljning eller mötesbokning
Låter det Intressant? Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! För mer information om tjänsten kontakta Talent Acquisition Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
Vi kontaktar och intervjuar kandidater löpande.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1 250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Genom löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten att vara delägare skapar vi en arbetsplats för framtiden.
Svensk Fastighetsförmedling är en del av Korall koncernen, där vi har ett gemensamt syfte att skapa ett hållbart boendeliv. Det genomsyrar alla våra verksamheter och tillsammans vill vi äga begreppet hållbart boendeliv och fylla det med innehåll, tjänster och handling. Vi är experter på allt kring boendet och kan bidra med vår kunskap och göra skillnad. Svensk Fastighetsförmedling med verksamhet i Spanien och Sverige tillsammans med Ordna Bolån är idag del av vår koncernstruktur. Under kommande år kommer vi att lansera fler erbjudanden för att underlätta och skapa förutsättningar för ett hållbart boendeliv, ur fler perspektiv. Från köp, sälj och förvaltande till boendeekonomi och kringliggande behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002286-2080492". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Rehnsgatan 11 (visa karta
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113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
9987479