Mötesbokare B2B sökes till StjärnaFyrkant Kalmar!
Hej!
Vi på Stjärnafyrkant söker nu en ny kollega till vårt team i centrala Kalmar.
Vi letar efter dig som inte är rädd för att ta upp telefonen och ringa företag för att boka in möten med våra säljare. Du blir en viktig del av vårt team och får möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundkontakt.
Vi erbjuder:
Timanställning
Både timlön & generös provision per bokat möte
Roligt och drivet team i centrala Kalmar
Möjlighet att växa i rollen
Vi söker dig som:
Trivs med att prata med människor
Är målmedveten, positiv och orädd
Motiveras av resultat
Har hög energi
Placering: Kalmar
Omfattning: Timanställning med möjlighet till mer på sikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: Emil.aronsson@stjarnafyrkant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Arbetsgivare EA Teknik AB
(org.nr 559493-2864) Kontakt
Emil Aronsson emil.aronsson@stjarnafyrkant.se 0763416666 Jobbnummer
