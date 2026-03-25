Mötesbokare B2B - starta din säljkarriär på riktigt!

ViPo Försäljning AB / Säljarjobb / Helsingborg
2026-03-25


ViPo fortsätter att expandera och söker nu en driven mötesbokare.

Vill du jobba med försäljning - på riktigt?
Är du driven, tävlingsinriktad och gillar att vinna?
Nu söker vi mötesbokare till vår tjänst som hjälper företag att undvika bedrägerier och fatta smartare affärsbeslut.
Det här är inte ett "första jobb där du bara ringer".
Det här är starten på en karriär inom B2B-försäljning.
Vad du kommer göra
Din uppgift är enkel att förstå - men kräver driv att bemästra:

Kontakta företag via telefon

Väcka intresse och skapa nyfikenhet

Boka kvalificerade möten åt våra Account Managers

Arbeta mot tydliga mål och KPI:er

Bygga pipeline och bidra direkt till affären

Du är första intrycket av ViPo - och en avgörande del av vår tillväxt.
Vad gör ViPo?
ViPo erbjuder en smart SaaS-tjänst som varnar företag i realtid när något förändras i bolag de gör affärer med.
Exempel:

betalningsanmärkningar

ägarförändringar

misstänkta risker

Det gör att våra kunder kan agera i tid och undvika kostsamma misstag.
Enkelt att förstå. Lätt att sälja. Högt värde för kunden.
Vem vi söker
Vi bryr oss mer om din inställning än ditt CV.
Du passar om du:

Är orädd i telefon och gillar tempo

Har driv och vill tjäna pengar

Är tävlingsinriktad och motiveras av resultat

Är social och har lätt att skapa kontakt

Vill utvecklas inom försäljning

Erfarenhet är ett plus - men inget krav.
Vad du får hos oss

Fast lön + provision

Coaching och daglig feedback

Ett team med hög energi och vinnarkultur

Moderna system och struktur (autodialer, CRM)

Kontor i toppklassläge i Helsingborg

Vi intervjuar löpande så ansök redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7461893-1913470".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ViPo Försäljning AB (org.nr 559122-8795), https://vipo.teamtailor.com
Järnvägsgatan 7 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
ViPo Säkerhetstjänster

Jobbnummer
9819550

