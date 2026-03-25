Mötesbokare B2B - starta din säljkarriär på riktigt!
2026-03-25
ViPo fortsätter att expandera och söker nu en driven mötesbokare.
Vill du jobba med försäljning - på riktigt?
Är du driven, tävlingsinriktad och gillar att vinna?
Nu söker vi mötesbokare till vår tjänst som hjälper företag att undvika bedrägerier och fatta smartare affärsbeslut.
Det här är inte ett "första jobb där du bara ringer".
Det här är starten på en karriär inom B2B-försäljning.
Vad du kommer göra
Din uppgift är enkel att förstå - men kräver driv att bemästra:
Kontakta företag via telefon
Väcka intresse och skapa nyfikenhet
Boka kvalificerade möten åt våra Account Managers
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Bygga pipeline och bidra direkt till affären
Du är första intrycket av ViPo - och en avgörande del av vår tillväxt.
Vad gör ViPo?
ViPo erbjuder en smart SaaS-tjänst som varnar företag i realtid när något förändras i bolag de gör affärer med.
Exempel:
betalningsanmärkningar
ägarförändringar
misstänkta risker
Det gör att våra kunder kan agera i tid och undvika kostsamma misstag.
Enkelt att förstå. Lätt att sälja. Högt värde för kunden.
Vem vi söker
Vi bryr oss mer om din inställning än ditt CV.
Du passar om du:
Är orädd i telefon och gillar tempo
Har driv och vill tjäna pengar
Är tävlingsinriktad och motiveras av resultat
Är social och har lätt att skapa kontakt
Vill utvecklas inom försäljning
Erfarenhet är ett plus - men inget krav.
Vad du får hos oss
Fast lön + provision
Coaching och daglig feedback
Ett team med hög energi och vinnarkultur
Moderna system och struktur (autodialer, CRM)
Kontor i toppklassläge i Helsingborg
Vi intervjuar löpande så ansök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ViPo Försäljning AB
(org.nr 559122-8795), https://vipo.teamtailor.com
Järnvägsgatan 7 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG
ViPo Säkerhetstjänster
9819550