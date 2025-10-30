Mötesbokare B2B - Starta din karriär inom IT hos Nordlo i Stockholm
Mötesbokare B2B - Starta eller ta nästa steg i din karriär inom IT och skapa framtidens affärsmöjligheter tillsammans med oss!
Vi söker nu en kollega till vår Stockholmsenhet, Nordlo Advance.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill ta dig in i en framtidsbransch och utvecklas snabbt inom försäljning och tech. Som Mötesbokare B2B blir du den viktiga första kontakten mot marknaden och lägger grunden för starka och långsiktiga kundrelationer genom att skapa affärsmöjligheter för våra säljare.
Din roll
Som mötesbokare driver du nykundsbearbetning, främst via telefon, och arbetar strukturerat för att identifiera rätt beslutsfattare och potentiella affärsmöjligheter. Du bygger initiala relationer och säkerställer att våra säljare får kvalitativa möten att gå vidare med i processen. Rollen passar dig som trivs i högt tempo, gillar att påverka resultat och vill utvecklas inom försäljning. Du kommer att vara en central del av vår säljprocess och arbeta med några av marknadens mest framstående tjänster och lösningar.
Du kommer att
Prospektera och identifiera relevanta målgrupper samt potentiella företagskunder
Arbeta strukturerat i vårt CRM med både varma och egna framprospekterade leads
Kontakta nya kunder genom utgående B2B-samtal och väcka intresse för vårt erbjudande
Hantera invändningar och föra dialogen framåt på ett professionellt sätt
Boka kvalificerade möten för våra säljare med rätt beslutsfattare
Sätta upp och nå tydliga aktivitets- och mötesmåt
Vi söker dig som:
- Har en stark vilja att utvecklas både personligt och professionellt
- Är orädd, uthållig och motiveras av mål och resultat
- Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift
- Är social, strukturerad och har lätt att bygga förtroende via telefon
- Har erfarenhet av telefonförsäljning eller nykundsbearbetning (minst 1 år är meriterande men inte ett krav)
Har du tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning inom exempelvis Telekom, IT, SaaS eller konsulttjänster? Då ser vi det som meriterande och ett värdefullt steg i rätt riktning.
Det viktigaste är dock din drivkraft och motivation att lyckas och utvecklas i rollen.
Vi erbjuder
- Grundlön + provision
- Möjlighet att arbeta på distans
- Tydliga mål, coaching och nära stöd från erfarna säljkollegor
- Utbildning i säljteknik, produktkunskap och pitch - så att du snabbt kommer i gång
- Ett väletablerat team, högt engagemang och en kultur där vi utvecklas och vinner tillsammans
Omfattning & start
- Start: Enligt överenskommelse.
- Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
- Plats: Distans eller kontor i Odenplan/Hagastaden.
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
För att du ska trivas och må bra i vår organisation är ditt välmående viktigt för oss. Vi tror på en mångfald och arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande företagskultur. Som anställd hos oss kan du förvänta dig följande:
- En god balans mellan arbetstid och fritid
- En stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Ett nära samarbete mellan team och kollegor
- Ett lyhört och närvarande ledarskap
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
