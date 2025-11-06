Morgonpigga varuplockare till ICA-butiker i Göteborg
2025-11-06
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Du kommer att jobba på olika ICA-butiker i Göteborgsområdet via oss. Du kommer framförallt att få möjlighet att arbeta med varuplock på kolonial, frukt och grönt, mejeri och färsk. Andra arbetsuppgifter kan förekomma beroende på vilka avdelningar du har tidigare erfarenhet från. Det rör sig främst om arbetspass med start tidig morgon.
Vi söker dig som tidigare varit anställd i ICA-butik och som har erfarenhet av varuplock. Du bör du vara flexibel, energisk och trivas med att ha fartfyllda arbetsdagar. Du gillar att skapa ordning och reda och du har god produktkunskap kring frukt och grönt samt färskvaror. Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Som person är du väldigt serviceinriktad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se Arbetsplats
Bemannica Kontakt
Hanna Olofsson hanna.olofsson@bemannica.se Jobbnummer
9592369