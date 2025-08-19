Morgonpigga Terminalarbetare sökes för uppdrag i Örebro!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Örebro
2025-08-19
Är du morgonpigg, har energi i kroppen och gillar att jobba strukturerat? Vill du ha ett aktivt och givande extrajobb hos en välkänd logistikaktör i Örebro? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu terminalarbetare för extrajobb. Arbetet är förlagt tidiga morgnar, mellan klockan 04.30 och 08.30, måndag till fredag. Antalet arbetspass kan variera beroende på verksamhetens behov, vilket innebär att du bör vara flexibel och tillgänglig.
Arbetsuppgifterna består främst av lastning och lossning av gods, scanning och sortering, in- och utlämning av försändelser, samt avvikelsehantering och vissa administrativa uppgifter. Det är ett fysiskt jobb i högt tempo, vilket kräver att du har både god fysik och ett säkerhetstänk. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis studier eller annan anställning.
DETTA SÖKER VI
Du är en person som arbetar metodiskt och organiserat, med öga för detaljer och förmåga att hålla ordning även i stressiga situationer. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
• Tillgänglig för arbete under höst och vinter 2025
• Huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller annan anställning)
• Studierna måste fortsätta till årsskiftet
• God fysisk förmåga - arbetet är fysiskt krävande
• God datorvana
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Godkännande av bakgrundskontroll
• Två godkända referenser
• Intyg på sysselsättning (studier eller jobb)
Meriterande:
• Erfarenhet av terminalarbete eller liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet från lager, logistik eller fysiskt arbete
• Vana vid scanning, sortering och avvikelsehantering
• Erfarenhet av administrativa uppgifter
Vi genomför intervjuer löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hampus Lindgren hampus.lindgren@studentconsulting.com Jobbnummer
9466071