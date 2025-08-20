Montörstalanger sökes till vår trevliga kund i centrala Växjö
Vad kan vi erbjuda dig?
Just nu har vi inga lediga tjänster - men vi vet att behovet kommer! Vill du vara först på tur när det är dags? Då ska du läsa vidare.
Vår kund, en av Växjös mest uppskattade arbetsgivare inom tillverkningsindustrin, kommer framöver att behöva fler skickliga montörer. Här får du en arbetsplats där trivsel, utvecklingsmöjligheter och en stark laganda står i centrum.
Du kommer att montera ventilationsaggregat från grunden, både standard- och kundanpassade modeller. Ritningsläsning, verktygshantering och noggrannhet är en del av vardagen. Jobbet är fysiskt, så du trivs med att röra på dig och arbeta med händerna.
Arbetstiderna på företaget är morgonskift eller kvällsskift, skriv gärna i din ansökan vad som skulle passa dig bäst.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du har erfarenhet av montering eller en praktisk utbildning. Kanske är du snickare, har arbetat med annat praktiskt yrke - eller bara älskar att skruva med bilar och motorer på fritiden? Oavsett bakgrund är du en självständig lagspelare med en positiv inställning och vilja att lära.
Du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Växjö obekymrat och behärskar svenska i tal och skrift.
Det här är en chans att ligga steget före! När behovet uppstår, är du redan redo att köra igång.
Du börjar som anställd hos oss på Inpeople, med goda chanser till anställning direkt hos företaget längre fram.
Låter det intressant? Skicka in din intresseanmälan idag! Så snart en tjänst blir ledig kan det gå fort - och då har du redan tagit första steget.
Vi jobbar alltid med löpande urval i våra processer. Därför kan tjänster komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
