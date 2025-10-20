Montörer till världsledande aktör inom fordonsindustrin
Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker montörer till vår kund inom fordonsindustrin i Skövde. Som montör kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att montera fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitet. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid där arbetstiderna kommer att vara förlagda ständig dag, kväll eller natt beroende på kundens behov.
Om dig
Vi söker dig om är ansvarsfull, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du trivs med att arbeta fysiskt med kroppen samt kan hantera ett högt arbetstempo då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Krav för tjänsten:
• Trivs med att arbeta fysiskt och har med fördel erfarenhet av att arbeta med händerna
• Trivs med repetitiva arbetsuppgifter i ett bestämt arbetstempo
• Förmåga att ta egna initiativ och ansvar
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Godkänd i svenska 1, matte 1 och engelska 5. Detta ska bifogas i samband med ansökan.
• Erfarenhet av att arbeta med montering
• Erfarenhet från industri, produktion eller liknande
• Truckkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Observera att vi genom denna annons söker kandidater för framtida uppdrag inom montering.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Olivia Sjöberg via olivia.sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
