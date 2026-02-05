Montörer till välkänt företag inom fordonsindustrin
2026-02-05
Arbetsuppgifter
Vi söker montörer för ett välkänt företag inom fordonsindustrin i Skövde. Som montör kommer du vara mycket på fötterna och jobba praktiskt, det är därför ett stort plus att du har en god fysik och tycker om att röra på dig. Är du dessutom en person som är driven att utvecklas och tycker det är roligt med högt tempo kommer det här jobbet vara för dig. Arbetet innebär att du kommer arbeta i olika skiftBakgrund
Vi söker personer som är drivna, självständiga och ansvarstagande. Den här rollen kommer passa dig som är intresserad av teknik, har lätt att lära och kan vara både noggrann och snabb på samma gång. Det är viktigt att du är social, van vid att jobba i ett högt tempo och inte är rädd för att ta dig an andra arbetsuppgifter vid behov. Du ska trivas med att arbeta i team men även att klara av att ta på dig individuella uppgifter.Kvalifikationer
• B-körkort. - Godkänd gymnasieexamen, och en teknisk bakgrund. Exempelvis har du gått teknik, natur, lichron, el och energi, eller transport och fordon på gymnasiet.
Truckkort och tidigare erfarenhet av montering eller industriarbete är meriterande. Om företaget
Företaget är välkänt i Skövde och en ledande aktör inom fordonsindustrin.
