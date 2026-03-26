Montörer till välkänd kund i Västerås | Somamrjobb

2026-03-26
Är du på jakt efter ett spännande sommarjobb med goda utvecklingsmöjligheter? Är du en driven person som uppskattar att jobba i en fartfylld och härlig arbetsmiljö? Då har vi rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Manpower montörer till vår omtyckta kund i Västerås till sommaren 2026. Här får du ett jobb som är väldigt mångsidigt och bjuder på variationsrika arbetsdagar. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund i Västerås. Det innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men tillbringa dina arbetsdagar ute hos kunden. Detta är en säsongsanställning på heltid under sommaren.
Jobbet som montör
Som montör hos vår kund i Västerås kommer du att vara en del av ett teknikdrivet team med spännande utvecklingsmöjligheter. Ditt arbete kommer att omfatta montering av både små och stora komponenter i en miljö som kräver precision och effektivitet. Du kommer även att ansvara för att läsa och tolka ritningar. Tillsammans med dina kollegor kommer ni att sträva efter kontinuerliga förbättringar både i arbetsprocessen och slutprodukten. För dem med truckkort kan det även förekomma truckkörning som en del av arbetsuppgifterna.
Övrig information
Placeringsort: Västerås
Typ av anställning: Säsongsanställning under sommaren, med eventuell förlängning
Arbetstider: Måndag-fredag 06:30-14:55
Vem söker vi?
Till den här tjänsten söker vi dig med ett tekniskt intresse som motiveras av en utmaning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom industrin, och att du är en driven och nyfiken person som uppskattar möjligheten att utvecklas. Det dagliga arbetet kräver att du är ansvarsfull och flexibel i din yrkesroll.
Krav för tjänsten
Teknisk bakgrund, antingen från utbildning eller arbete
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Det är även meriterande om du har truckkort samt monteringsvana och/eller tidigare erfarenhet av elkoppling.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via mail: agnes.halvardson@manpower.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Kopparbergsvägen 14
)
722 13 VÄSTERÅS
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9822071