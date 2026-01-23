Montörer till Trimble i Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik i framkant, hos ett globalt techbolag vars produkter används världen över?
Nu söker vi dig som vill bli en del av Trimble, ett internationellt ledande teknikföretag som utvecklar avancerade lösningar inom bl.a. positionering, GNSS-teknik, geospatiala system, automatisering och högprecisionsmätning. Hos Trimble i norra Stockholm får du arbeta i en modern, ren och tekniskt avancerad produktionsmiljö med fokus på elektronik, optik, mekanik och testning.
Detta uppdrag startar omgående!
Du behöver inte ha lång erfarenhet, men du har sannolikt ett tekniskt intresse och gillar att förstå hur saker fungerar. Kanske har du skruvat, byggt eller mekat på fritiden, eller arbetat praktiskt i tidigare roller. Du får god introduktion och stöttning för att växa in i rollen, oavsett om ditt fokus blir montering, produktion eller testning.
På WeStaff Sweden tror vi att rätt inställning är viktigare än långa CV:n, med motivation och nyfikenhet kommer du långt! Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som en viktig del av Trimble:s produktionskedja kan du komma att arbeta inom något av följande områden:
• Montering av tekniska komponenter och delsystem
(t.ex. kretskort, optiska moduler, mekaniska enheter)
• Produktion enligt etablerade processer och standarder
med fokus på finmekanik, ESD-säker hantering och hög precision.
• Testning och verifiering av färdiga produkter
enligt fastställda metoder, exempelvis funktionstest, RF-test, optiska test eller systemtest.
• Kvalitetskontroll och avsyning
där du säkerställer att allt uppfyller Trimble:s höga krav på prestanda och kvalitet.
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt. Du jobbar både självständigt och i team. Tjänsten är på heltid, dagtid måndag-fredag, med omgående start.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Finmontering av små tekniska komponenter inom elektronik/optik/mekanik
• Funktionstestning av produkter i testutrustning eller mätinstrument
• Grundläggande felsökning utifrån instruktioner
• Följa arbetsinstruktioner, ritningar, processflöden och standarder (t.ex. ESD, ISO)
• Bidra till ordning, säkerhet och kontinuerliga förbättringar
• Samarbete med kollegor för att nå gemensamma produktionsmål
Vem är du?
Du är praktiskt lagd, kvalitetsmedveten och har lätt för att lära. Du tycker om att jobba med händerna, är metodisk och trivs i en miljö med tydliga rutiner och höga krav på precision.
Kanske har du tidigare erfarenhet från produktion, elektronik, industri, verkstad, service eller finmontering, eller så har du ett stort teknikintresse och vill utvecklas i en teknisk roll på heltid. Kvalifikationer
• Tekniskt intresserad och van vid praktiskt arbete
• Svenska i tal och skrift
• Tillgänglig för omgående start
• Möjlighet att arbeta dagtid måndag-fredag
Meriterande (men inte krav):
• Erfarenhet av elektronik, optik, finmekanik eller testning
• Vana av lödning, finmontering eller ESD-säker produktion
• Erfarenhet av kvalitetskontroll eller arbete i renrumsliknande miljöer
• Förståelse för ritningar, scheman eller arbetsinstruktioner
• Körkort och tillgång till bil Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7106886-1805822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9702504