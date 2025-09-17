Montörer till stor kund i Huskvarna | Heltid
2025-09-17
Vill du vara en del av ett företag som bidrar till Sveriges säkerhet och framtid? Vi på Manpower söker nu skickliga montörer för arbete med montering av högteknologiska produkter som används av Försvarsmakten. Här får du möjlighet att arbeta med teknik i världsklass och spela en nyckelroll i att utveckla lösningar för nationellt försvar och säkerhet. Känns det som något för dig? Ansök redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Huskvarna.
Att arbeta som montör
Som montör arbetar du med montering av mekaniska och elektroniska komponenter för produkter inom försvarssektorn. Du testar och konfigurerar systemen, felsöker vid behov och tar fram produktionsdokumentation såsom instruktioner. Rollen kräver noggrannhet, teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet och funktionalitet.
Övrig information
Placeringsort: Huskvarna
Anställningsform: Heltid, visstid 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker dig som är en utåtriktad lagspelare, du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är noggrann och ansvarstagande, både i ditt eget arbete och för att säkerställa att gruppens mål uppnås i tid och med rätt kvalitet. Du är flexibel, strukturerad och proaktiv, och ser till att du har all information som behövs för att kunna planera och utföra ditt arbete på ett effektivt sätt.
Krav för tjänsten
* Erfarenhet av montering
* Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
* God datorvana
* Goda kunskaper i engelska
* Flytande svenska i tal och skrift
Det anses meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av mjuklödning, kunskaper inom elektronik eller ritningsläsning.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson, via e-post: hedda.seebass.svensson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
