Montörer till PLS Truck Bodies i Rydaholm
Inpeople Sverige AB / Montörsjobb / Värnamo Visa alla montörsjobb i Värnamo
2025-08-20
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Värnamo
, Gnosjö
, Ljungby
, Alvesta
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vill du vara med att skapa påbyggnader och släp till tyngre fordon i världsklass? Till vår kund PLS Truck Bodies söker vi nu personal till deras produktion i Rydaholm. Vi söker dig som har intresse, praktiskt handlag och en god arbetsmoral.
Som skåpsmontör hos oss på PLS arbetar du i vår produktion tillsammans med övriga i teamet. Våra skåp- och släpbyggnationer är individualiserade till varje kunds beställning, vilket gör att arbetet sällan blir av "rullande-band karaktär". Det betyder att du som montör behöver vara uppmärksam och ha förmågan att sätta dig in i vad det är du gör i varje arbetsmoment och ställa om. Även om vi arbetar tillsammans så är det viktigt att du kan vara trygg i att utföra arbetsmoment på egen hand samt vågar fråga om det är något du inte förstår eller tror är fel.Profil
Vi söker personal till följande avdelningar:
Montör, skåpbyggnationer: Har du gått bygg- eller fordonsprogram kan detta vara en möjlighet för dig! Likaså om du har arbetat som snickare, mekat med bilar eller liknande. Du behöver ha kunskap av ritningsläsning, gärna från en producerande industri.
Viktigt är att du har ett praktiskt handlag, orkar hålla fokus på flera moment under arbetsdagen och har en positiv och god inställning till arbete och inte är rädd för att hugga i. Har du erfarenhet och/eller utbildning alternativt en yrkeserfarenhet från maskinteknik eller fordonsel är det en bonus.
Montör, limavdelning: Du som har erfarenhet av producerande industri och tycker om att vara under produktion kommer förmodligen att trivas här! Du behöver antingen ha tidigare arbetslivserfarenhet från industrin eller gått industriprogrammet eller liknande utbildning. Även i denna tjänst behöver du ha ett praktiskt handlag, tycka om att hugga tag i saker och orka hålla fokus i skiftande moment.
För bägge tjänsterna söker vi personer som ser möjligheter och anser att problem är till för att lösas och att detta är något man gör bäst tillsammans!
Hos oss hamnar du i team med olika åldrar och med olika erfarenheter, både män och kvinnor. Vi vill gärna finna dig som har en ambition om att stanna och utvecklas tillsammans med oss på PLS lång tid framåt.
Det är viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska, så väl muntligt som skriftligt.
Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du söker.
På PLS finns idag kollegor från både Ljungby, Växjö, Rydaholm och Värnamo. Så möjlighet till samåkning finns.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning inledningsvis.
Arbetstiderna är förlagda dagtid. Möjlighet till nattskift kan finnas för rätt person framåt, men som ny medarbetare startar du alltid på dagskift för att lära dig samtliga arbetsmoment och för att ha tillgång till erfaren handledning.
Innan du ansöker är det viktigt att du kollat av så du kan ta dig till och från vår anläggning i Rydaholm. Regionala resmedel finnes, men tyvärr är det inte från alla håll som dessa tider matchar med våra skifttider.
Uppstart av tjänsterna är tänkt till hösten 2025. Vi tillämpar löpande urval i våra rekryteringsprocesser, vilket betyder att tjänsterna kan komma att tillsättas innan angiven sista ansökningsdag, så välkommen med din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra av dig!
OBS! Annonsen kommer ligga ute under semesterperioden. Har du frågor kring tjänsten når du oss på Inpeople på 0470-740080. Eventuellt kommer intervjuer ske under sommaren, om inte så återupptas arbetet from v 31-32.Om företaget
Sedan 1957 har vi på PLS Truck Bodies i Rydaholm utvecklat och producerat transportlösningar genom att tillverka och montera gedigna och smarta skåp- och påbyggnationer till lastfordon. Våra kunder får anpassade lösningar in i minsta detalj med hög användarvänlighet och hållbarhet. Vi präglas av nära, snabb och personlig service och bland våra kunder återfinns bland annat Mercedes, Scania och Volvo.Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Petersson +46 470 70 10 62 Jobbnummer
9466427