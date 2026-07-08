Montörer till kund i Ljungby
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Ljungby Visa alla montörsjobb i Ljungby
2026-07-08
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vi söker dig som kan börja jobba omgående och som har en tidigare erfarenhet inom industri eller goda kunskaper av montering. Ansök redan idag!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av industrin, antingen genom tidigare arbete eller utbildning
Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare
Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt
Körkort och tillgång till bil
Truck- och traverskort är meriterande men inget krav
Du behärskar svenska språket i tal och skrift
Du ser fram emot ett långt, stabilt och tryggt samarbete tillsammans med kund
Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar. Skiftarbete kan förekomma.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid och kan för rätt person övergå i en tillsvidareanställning efter sex månader.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9996769