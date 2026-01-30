Montörer till expansivt kundföretag i Skåne

Eterni Sweden AB/Malmö / VVS-jobb / Malmö
2026-01-30


Är du bosatt i Skåneregionen eller skulle vilja flytta eller veckopendla till vackra Skåne? Då kanske vi har ditt nästa jobb!

MONTÖRER TILL EXPANSIVT KUNDFÖRETAG
Bor du i Skåneregionen eller är intresserad av att veckopendla eller allra helst flytta för ett långsiktigt jobb?
Vi söker nu flera ventilationsmontörer till en kund som växer kontinuerligt och expanderar sin verksamhet i Skåneregionen. Uppdragen finns över stora delar av Skåne och passar dig som redan bor i regionen eller som kan tänka dig att pendla eller flytta för ett långsiktigt och tryggt arbete.
Här får du möjlighet att arbeta i varierande projektmiljöer tillsammans med kompetenta kollegor, där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet står i fokus. Uppdraget är unika och komplexa och passar dig som vill fortsätta att jobba och utvecklas inom just ventilation.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Arbetsuppgifter
Som ventilationsmontör blir du en viktig del av projektteamet och arbetar med installation, montage och service av ventilationssystem i projekt som varierar i både storlek och teknisk nivå. Uppdragen handlar främst om ventilation i fabriks- och logistikmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Installation och montering av ventilationssystem

Service, felsökning och underhåll

Medverkan i entreprenader inom industri-, logistik- och produktionsmiljöer

Arbete enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav

Bidra till ett gott samarbete och en positiv laganda

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet som ventilationsmontör, eller som har en stark vilja att utvecklas inom yrket. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Du är teknikintresserad, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:

God fysik

Förmåga att läsa och förstå ritningar, tekniska beskrivningar och montageanvisningar

Goda kunskaper i svenska samt förståelse för engelska

Ett högt säkerhetstänk (lift- och fallskyddsutbildning är meriterande)

B-körkort

Vi erbjuder

Långsiktiga uppdrag hos en stabil och växande aktör

Möjlighet att arbeta i stora och spännande projekt runt om i Skåne

En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet, utveckling och samarbete

Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling

Ett öppet och stöttande arbetsklimat

Känner du att detta stämmer in på dig och lockas av möjligheten till ett långsiktigt arbete i Skåne? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.


OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en tillsvidareanställning.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvarig rekryterare Rebecca Moberg, +46 709-35 40 90.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11  MALMÖ

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Malmö

Kontakt
Marcus Royson
marcus.royson@eterni.se

Jobbnummer
9713072

