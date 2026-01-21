Montörer till DeltaNordic i Kungsängen!
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Vill du jobba på ett stabilt företag med god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används inom bland annat gruv- och transportindustrin. Företaget är välmående och känt för sin fina arbetsmiljö, flextid och kortare arbetsdag på fredagar.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag dagtid. Start sker enligt överenskommelse. Du anställs av Uniflex och får stöd under hela uppdraget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som montör hos DeltaNordic blir du en viktig del av ett team som arbetar med att bygga avancerade elektro- och elektroniksystem - från små kretskort till omfattande elskåp. Dina arbetsuppgifter varierar och kan innefatta både montering enligt givna instruktioner och arbete baserat på elscheman.
Vem är du?
• Har erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Kanske har arbetat som elskåpsmontör, automationstekniker eller elektriker
• Är noggrann, har bra ordningssinne och trivs med att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9697422