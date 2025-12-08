Montörer till DeltaNordic i Kungsängen!

Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2025-12-08


Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Vill du jobba på ett stabilt företag med god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter? Då har vi jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-12-08

Om tjänsten
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används inom bland annat gruv- och transportindustrin. Företaget är välmående och känt för sin fina arbetsmiljö, flextid och kortare arbetsdag på fredagar.

Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag dagtid. Start sker enligt överenskommelse. Du anställs av Uniflex och får stöd under hela uppdraget.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som montör hos DeltaNordic blir du en viktig del av ett team som arbetar med att bygga avancerade elektro- och elektroniksystem - från små kretskort till omfattande elskåp. Dina arbetsuppgifter varierar och kan innefatta både montering enligt givna instruktioner och arbete baserat på elscheman.

Vem är du?
• Har erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Kanske har arbetat som elskåpsmontör, automationstekniker eller elektriker
• Är noggrann, har bra ordningssinne och trivs med att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift


Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/

