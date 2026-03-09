Montörer till Dana Spicer med truckvana | Åmål | Heltid
Manpower AB / Montörsjobb / Åmål Visa alla montörsjobb i Åmål
2026-03-09
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vi på Manpower söker nu montörer till Dana Spicer Nordiska Kardan i Åmål. Som montör får du arbeta i en teknisk och variationsrik miljö där övervakning av processer, materialpåfyllnad och problemlösning står i fokus. Är du en självgående, flexibel och kvalitetsmedveten montör som vill arbeta i Åmål? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Åmål.
Ort: Åmål
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet
Som montör arbetar du självständigt i en produktionsmiljö där teknisk förståelse, struktur och ansvarstagande är avgörande. Du övervakar produktionsprocesser, säkerställer att maskinerna har korrekt material och du finns till hands för att lösa olika tekniska avvikelser. Arbetet sker i skiftgång, vilket ger variation och tempo i vardagen.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta praktiskt, är positiv till rotation mellan olika maskiner och uppskattar att utveckla din kompetens inom industrin. Flexibilitet och vilja att lära sig nya moment är viktigt - här prioriteras rätt personlighet och inställning.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Övervaka maskiner och produktionsprocesser
Fylla på material och säkerställa korrekt drift
Arbeta självständigt och lösa tekniska problem vid behov
Rotera mellan olika maskiner och moment
Utföra montering och detaljtillverkning
Den vi söker
Vi söker dig som är social, nyfiken och drivande, och som trivs i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och praktiskt arbete. Du behöver vara noggrann, fingerfärdig och kvalitetsmedveten samt ha ett starkt engagemang för att bidra till en stabil och effektiv produktion.
Krav för tjänsten
Körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av montering och detaljtillverkning
Truckkort A1-4 och B1-3
Kunna arbeta skift
God fysik
Industriutbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
Meriterande
Erfarenhet från tillverkningsindustrin
Kunskaper inom CNC, skärande bearbetning, svets, slipning
Roboterfarenhet
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
652 24 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9785197