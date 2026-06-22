Montörer till Be-Ge Seating AB i Oskarshamn

Be-Ge Seating AB / Montörsjobb / Oskarshamn
2026-06-22


Visa alla montörsjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Be-Ge Seating AB i Oskarshamn

Be-Ge Seating AB i Oskarshamn utvecklar, tillverkar och marknadsför fjädrande förarstolar för kommersiella fordon, maskiner, truckar och olika typer av industrilösningar.

Vi söker nu montörer till tillverkning av våra produkter.

Det är meriterande om du som söker har tidigare arbetserfarenhet inom montering, men det är inte ett krav. Det viktigaste är dina personliga egenskaper och att du är noggrann och värdesätter kvalité i ditt arbete.

Arbetstiden är dagtid och är förlagd mellan klockan 7:00-16:00 måndag till torsdag och fredag 07.00-13.00.

Omfattning: Heltid

Lön: Månadslön

Var ligger arbetsplatsen?
Gjutaregatan 4
572 36 OSKARSHAMN

Arbetsgivaren
Be-Ge Seating AB

Ansökan till Montör
Märk mejlet med
"Ansökan till Montör på Be-Ge Seating AB"

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Be-Ge Seating AB (org.nr 556156-3643)
Gjutaregatan 4 (visa karta)
572 36  OSKARSHAMN

Jobbnummer
9972174

Prenumerera på jobb från Be-Ge Seating AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Be-Ge Seating AB: