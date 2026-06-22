Montörer till Be-Ge Seating AB i Oskarshamn
Be-Ge Seating AB / Montörsjobb / Oskarshamn Visa alla montörsjobb i Oskarshamn
2026-06-22
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Be-Ge Seating AB i Oskarshamn utvecklar, tillverkar och marknadsför fjädrande förarstolar för kommersiella fordon, maskiner, truckar och olika typer av industrilösningar.
Vi söker nu montörer till tillverkning av våra produkter.
Det är meriterande om du som söker har tidigare arbetserfarenhet inom montering, men det är inte ett krav. Det viktigaste är dina personliga egenskaper och att du är noggrann och värdesätter kvalité i ditt arbete.
Arbetstiden är dagtid och är förlagd mellan klockan 7:00-16:00 måndag till torsdag och fredag 07.00-13.00.
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Var ligger arbetsplatsen?
Gjutaregatan 4
572 36 OSKARSHAMN
Arbetsgivaren
Be-Ge Seating AB
Ansökan till Montör
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Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Be-Ge Seating AB
(org.nr 556156-3643)
Gjutaregatan 4 (visa karta
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572 36 OSKARSHAMN Jobbnummer
9972174