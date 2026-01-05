Montörer sökes till vår kund i Viared!
Vi söker nu erfarna montörer till ett populärt och väletablerat företag i Borås. I rollen arbetar du i tvåskiftsproduktion med montering av liners och mindre moduler. Arbetet är praktiskt och tekniskt, där noggrannhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
Du kommer att arbeta efter ritningar (enklare ritningsläsning) och säkerställa att varje detalj monteras korrekt enligt höga kvalitetskrav. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom produktion och montering i en strukturerad och trivsam arbetsmiljö.
Arbetstider
Tvåskift, varannan vecka:
• Måndag- Fredag: 06.00-14.30
• Måndag- Torsdag: 14.15-23.00
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montering av olika detaljer och komponenter
• Bygga liners och små moduler
• Arbeta med handverktyg och maskiner
• Läsa och följa enklare ritningar
• Kontrollera och säkerställa hög kvalitet i monteringen
• Arbeta i ett högt tempo med krav på fingerfärdighet
• Samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av montering eller arbete inom produktion
• Vana som montör
• God svenska i tal och skrift
• Förmåga att läsa ritningar
• Möjlighet att arbeta tvåskift
• Körkort och tillgång till bil
Meriterande
• Truckkort (A1-A4, B1-B4)
• Traverskort
Vem är du?
• Du är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
• Du är fingerfärdig och arbetar snabbt och effektivt
• Du är engagerad och har lätt för att kommunicera
• Du trivs med att arbeta både självständigt och i team
Låter detta som rätt tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
