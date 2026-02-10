Montörer sökes till ledande aktör i Göteborg
2026-02-10
Arbetsuppgifter
Som montör hos oss kommer du arbeta med montering och service av motorrelaterade komponenter i verkstadsmiljö. Arbetsuppgifterna innefattar mekanisk montering, enklare felsökning, testning och justering av delar samt att säkerställa kvalitet i varje steg. Du kommer samarbeta i team men också utföra uppgifter självständigt beroende på arbetsuppgiftens natur. Arbetet är praktiskt och kan vara fysiskt krävande vid perioder med högt tempo.Bakgrund
Det är meriterande om du har erfarenhet från fordons- eller verkstadsarbete, kan läsa ritningar och är van vid att arbeta med handverktyg och enklare mätutrustning. God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är önskvärt.Dina personliga egenskaper
Vi söker kandidater som är:
Ansvarsfull
Självständig
Driven
Du trivs med praktiskt arbete, tar egna initiativ och håller hög kvalitet i det du utför. Förmåga att samarbeta i team samt att arbeta självständigt vid behov är viktigt.Kvalifikationer
Erfarenhet eller utbildning inom relevant område
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Omfattning och start
Tjänsten är heltid med dagtidsskift. Start: enligt överenskommelse.Om företaget
Företaget är en etablerad aktör inom fordons- och motorbranschen med fokus på kvalitet och utveckling. Du blir en del av ett erfaret team där lärande och säkerhet prioriteras.
