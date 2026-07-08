Montörer sökes till långsiktigt uppdrag
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-07-08
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Om jobbet
Vi söker flera engagerade montörer som vill arbeta med montering av sidlastare. Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hammar Maskin utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 personer i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.
Tjänstebeskrivning
För Hammar Maskins räkning söker vi flera engagerade och kompetenta montörer för arbete med montering av sidlastare. Arbetet innebär både mekanisk montering och visst arbete med hydraulik, pneumatik och elektronik. Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till torsdag kl. 06:30–16:00 samt fredag kl. 06:30–12:00. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt anställning direkt hos kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har körkort och tillgång till bil
• God svenska i tal och skrift
• Har erfarenhet av monteringsarbete eller arbete i verkstad
• Trivs i en industriell miljö och med praktiskt arbete
• Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta med händerna
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Kunskaper inom hydraulik, pneumatik och elektronik är meriterande, men inget krav.
Vi välkomnar även dig som har ett stort intresse för teknik och exempelvis mekar på fritiden.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin Kontakt
Erica Seeger erica.seeger@nearyou.se +46 70 727 44 27 Jobbnummer
9996741