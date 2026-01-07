Montörer sökes till Adeccos kund ScandiNova i Uppsala
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-01-07
Adeccos kund i Uppsala söker montörer! Är du ny på arbetsmarknaden och vill jobba på ett världsledande företag där du får möjlighet att vara en del av resan från ett innovationsbolag, till storskalig produktion, med spännande kunder över hela världen med goda möjligheter att utvecklas internt? Då är detta ett perfekt jobb för dig!
Om uppdraget
Detta är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. Nu expanderar vår kund och söker därför flera montörer till deras fräscha lokaler i Uppsala!
Som montör kommer du tillsammans med andra härliga kollegor ingå i ett team, där man tillsammans arbetar med olika monteringsuppgifter som innefattar manuell montering av små komponenter med rotation på olika stationer.
Arbetet är förlagt under dagtid mån-fre (07:00-16:00), vilket ger dig goda möjligheter för din fritid! Anställningsformen som montör är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med stora möjligheter för anställning direkt till kund! Start: omgående.
Om dig
Som person är du en utåtriktad och social lagspelare som gärna arbetar i grupp med andra då teamkänslan är viktig ute hos våra kunder. Du har en hög arbetsmoral och är noggrann i ditt arbetssätt. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är van vid att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och deadlines.
Formell kompetens
• Gymnasial utbildning
• Monteringsvana
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amila Dresevic 073 684 78 61
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Montör, Montering, Uppsala, Adecco Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9670364