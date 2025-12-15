Montörer på dagtid till kund i södra Stockholm
Libera i Sverige AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdraget
Nu söker Libera efter medarbetare till dagsskiftet hos vår kund i södra Stockholm. Som medarbetare hos vår kund arbetar du med varierade moment inom enklare tillverkning av fordonsdetaljer. Du kommer att utföra montage som även innefattar snickeri, mekanik och elektronik. I rollen som montör arbetar du självständigt utifrån ritningar och arbetsinstruktioner.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, 7-16, under vardagar. Tjänsten ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund där du blir anställd som konsult.
Vem du är
Rollen kräver en självgående personlighet med stor ansvarskänsla och noggrannhet. Du är en person med ordningssinne som är nyfiken, intresserad och lyhörd. Vi ser gärna att du är van vid att använda olika handverktyg genom exempelvis snickeribakgrund eller fordonsutbildning. Har du erfarenhet från tillverkande produktion är det meriterande. Du är även i god form då tjänsten innebär fysiskt och praktiskt arbete.
De krav vi ställer för att du ska matcha uppdraget är:
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Trygg i att hantera handverktyg
Kunskaper inom ritningsläsning
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen in med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Per Borgegård per@libera.se Jobbnummer
9644377