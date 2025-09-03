Montörer och truckförare till Volvo CE i Braås | Heltid
Manpower AB / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2025-09-03
Vill du jobba i en modern och utvecklande produktionsmiljö? Är du en person som trivs med praktiskt arbete och söker en långsiktig karriärmöjlighet? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu truckförare och montörer till spännande heltidsuppdrag hos Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Braås. Här blir du en del av en världsledande industri med fokus på hållbarhet, kvalitet och säkerhet. Välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo CE. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Volvo CE i Braås.
Hur är det att jobba hos Volvo CE?
Volvo Construction Equipment är en globalt ledande tillverkare inom bygg- och anläggningsmaskiner. Hos dem får du vara med och bidra till utvecklingen av några av världens mest innovativa och hållbara maskiner. Vi söker just nu både truckförare och montörer och vi matchar dig mot rätt uppdrag utifrån din kompetens och tidigare erfarenhet.
Hos Volvo CE arbetar truckförare med att lasta, lossa och transportera material på ett säkert och effektivt sätt inom produktionen med hjälp av truck. Montörer ansvarar för att montera komponenter och delar till Volvo CE:s maskiner enligt ritningar och kvalitetskrav. Båda rollerna är viktiga för att säkerställa en smidig tillverkningsprocess och hög kvalitet på de färdiga produkterna!
Övrig information
Placeringsort: Braås
Anställningsform: Visstid 6 månader med goda chanser till förlängning
Arbetstider:
* Dagtid måndag-torsdag 06.30-15.30 och fredag 06.30-14.30
* 2-skift - Dag och kväll
Är du rätt person för tjänsten?
För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du tar ansvar för ditt arbete och att du har en förmåga att se detaljer. Det är också viktigt att du arbetar målinriktat för att nå resultat. Det är också viktigt att du arbetar resultatinriktat och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Arbetet innebär också att du samarbetar med kollegor inom både logistik och produktion för att optimera flödet och säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Vi tror att du är en engagerad lagspelare och har stor arbetsvilja där du bidrar med ett gott arbete. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten
* För truckförare: Truckkort A1-4, B1-4 och D1
* Fullständig gymnasieexamen
* B-körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
* Tidigare lagererfarenhet
* Tidigare industrierfarenhet
* Erfarenhet av att köra skjutstativ (B3)
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
