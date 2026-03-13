Montörer och truckförare till kund i Åtvidaberg
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu montörer och truckförare till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Åtvidaberg. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med produkter som används inom flera olika områden.Arbetsuppgifter
Montör
I rollen som montör kommer du att arbeta med montering och testning av olika typer av produkter. Arbetet är varierande och kan omfatta:
• Montering och enklare mekaniskt arbete
• Genomförande av kvalitetskontroller
• Felsökning
• Dokumentation
• Rotation mellan olika arbetsmoment tillsammans med ditt arbetslag
Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och gemensamma mål står i fokus.
Truckförare
Som truckförare spelar du en viktig roll i materialförsörjningen till produktionen. Ditt arbete kommer bland annat att bestå av:
• Materialhantering till och från produktionslinorna
• Hantering av in- och utgående leveranser
• Truckkörning i den dagliga driften
För tjänsten krävs att du har erfarenhet av truckkörning samt giltiga truckbehörigheter A1-4 och B1-6. Det är meriterande om du kört motviktstruck och om du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem.Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vill arbeta inom tillverkningsindustrin. Du har gärna erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter eller en relevant utbildning inom exempelvis teknik, bygg eller fordon.
Vi ser gärna att du är:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Ansvarsfull och samarbetsorienterad
• En person som trivs i ett taktstyrt tempo
• En problemlösare som vill utvecklas i din yrkesroll
Erfarenhet av ritningsläsning är meriterande.
Arbetsmiljön kännetecknas av ordning och reda, låg ljudnivå och ett strukturerat arbetssätt. Här finns goda möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med teamet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid och dagtid. Du blir anställd av Adecco och arbetar ute hos vår kund.
Start sker löpande så sök redan idag.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marcus Björk, marcus.bjork@adecco.se
. 0736-847036
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677)
Business Manager
Marcus Björk 0736-84 70 36 Jobbnummer
9797608