Montörer och truckförare till kund i Åtvidaberg

2026-03-13


Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu montörer och truckförare till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Åtvidaberg. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med produkter som används inom flera olika områden.

Arbetsuppgifter
Montör

I rollen som montör kommer du att arbeta med montering och testning av olika typer av produkter. Arbetet är varierande och kan omfatta:

• Montering och enklare mekaniskt arbete
• Genomförande av kvalitetskontroller
• Felsökning
• Dokumentation
• Rotation mellan olika arbetsmoment tillsammans med ditt arbetslag

Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och gemensamma mål står i fokus.

Truckförare

Som truckförare spelar du en viktig roll i materialförsörjningen till produktionen. Ditt arbete kommer bland annat att bestå av:

• Materialhantering till och från produktionslinorna
• Hantering av in- och utgående leveranser
• Truckkörning i den dagliga driften

För tjänsten krävs att du har erfarenhet av truckkörning samt giltiga truckbehörigheter A1-4 och B1-6. Det är meriterande om du kört motviktstruck och om du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem.

Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vill arbeta inom tillverkningsindustrin. Du har gärna erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter eller en relevant utbildning inom exempelvis teknik, bygg eller fordon.

Vi ser gärna att du är:

• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Ansvarsfull och samarbetsorienterad
• En person som trivs i ett taktstyrt tempo
• En problemlösare som vill utvecklas i din yrkesroll

Erfarenhet av ritningsläsning är meriterande.

Arbetsmiljön kännetecknas av ordning och reda, låg ljudnivå och ett strukturerat arbetssätt. Här finns goda möjligheter att påverka och utvecklas tillsammans med teamet.

Om anställningen

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid och dagtid. Du blir anställd av Adecco och arbetar ute hos vår kund.
Start sker löpande så sök redan idag.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marcus Björk, marcus.bjork@adecco.se. 0736-847036

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Fast lön
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

