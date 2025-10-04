Montörer med lödkompetens till Contac Solutions AB i Bollebygd
2025-10-04
Contac Solutions AB startade 2003 och är ett industri- och handelsföretag som förser industrin med elektromekaniska produkter. Vi omsätter ca 300 MSEK och har 280 anställda i gruppen. Vi har produktion, lager och huvudkontor i Bollebygd, produktionsenheter i Ljungby och Västervik, försäljningskontor i Stockholm, egen fabrik i Rumänien, i Tyskland och via vårt dotterbolag egen fabrik och ett antal partners i Kina. Sverige är en viktig marknad för oss men exporthandelen ökar snabbt och vi arbetar aktivt med kunder i många länder ex. Tyskland, England, USA, Kina m.fl. För mer information besök vår hemsida www.contac.se
Vi söker montörer med lödkompetens
Är du skicklig på både monteringsarbete och lödning? Då kan det vara dig vi letar efter! Vi är ett företag som erbjuder varierande arbetsuppgifter inom både montering och lödning. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Monteringsarbete av olika komponenter och system.
Lödning av elektroniska och mekaniska komponenter.
Kvalitetskontroll och säkerställande av produktionsstandarder.Kvalifikationer
Erfarenhet av montering.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter.
Konkurrenskraftiga förmånliga arbetsvillkor.
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och produkter.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till roma.silinaite@contac.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: roma.silinaite@contac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Contac Solutions AB
