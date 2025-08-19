Montörer med fordonsbakgrund till Kungsängen!
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu flera montörer som vill arbeta med renovering och montering av tunga fordon. Här får du möjlighet att använda dina fordonskunskaper i ett samhällsviktigt uppdrag med höga kvalitetskrav och engagerade kollegor! Läs mer och ansök nedan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu flera montörer för ett spännande och meningsfullt projekt inom Försvaret. I rollen kommer du att arbeta med renovering, reparation och montering av tunga fordon i en säkerhetsklassad miljö. Detta är en unik möjlighet att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag samtidigt som du utvecklar din kompetens inom fordonsmekanik.
Dina arbetsuppgifter
• Renovera och byta delar på tunga fordon
• Montera och demontera fordonskomponenter
• Arbeta med både personbilar och lastbilar
• Följa tekniska instruktioner och monteringsanvisningar på svenska
• Samarbeta i team med höga krav på kvalitet och precision
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att renovera eller arbeta med fordon (personbilar, lastbilar eller tunga maskiner)
• Har fordonsbakgrund eller fordonsteknisk utbildning, minst på gymnasienivå
• Är svensk medborgare sedan minst 5 år (krav för säkerhetsklassning)
• Kan läsa och förstå svenska monteringsanvisningar
• Kommunicerar obehindrat på svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
Övrig information
• Start: Slutet av augusti
• Omfattning: Heltid, konsultuppdrag med möjlighet till överrekrytering efter 6 månader
• Arbetstider: Kl.7.00-16:00
• Placering: Kungsängen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
N/A Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
