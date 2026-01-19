Montörer för kommande uppdrag inom fordonsindustrin
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som montör hos vår kund inom fordonsinustrin kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att montera fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitét. I rollen som montör arbetar du med mer fysiskt krävande arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du har en vana av detta i tidigare arbeten eller att du som person trivs med att arbeta med tyngre arbetsuppgifter. I din roll som fordonsmontör arbetar du ständigt med förbättringsarbeten tillsammans med ditt arbetslag. För rätt person finns det mycket goda möjligheter för utveckling inom företaget. Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning där du antingen arbetar dagtid eller kvällstid.Observera att detta är en proaktiv annons för kommande uppdrag till vår kund inom fordonsindustrin.
Om dig
Till denna tjänst söker vi dig som är en driven och ansvarsfull lagspelare. Du är en person som är noggrann i ditt arbete och samtidigt kan arbeta under högt tempo. Vi tror att du är en person som uppskattar samarbeten och som ser värdet i en arbetsplats där människor med olika bakgrund, kön och etnicitet bidrar med sina perspektiv. Det är viktigt att du talar och skriver svenska utan hinder. Tidigare erfarenhet som montör eller motsvarande ser vi som meriterande. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här.
Vi på Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.
• Noggrann i ditt arbete.
• God samarbetsförmåga.
• Vana vid att arbeta fysiskt tungt.
• God förmåga i det svenska språket i både tal och i skrift.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom industrin eller som montör.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i högt tempo.
• Gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet eller motsvarande.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på Adecco ska på bästa sätt kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig i din ansökan att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV. Där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Observera att denna annons avser för kommande uppdrag inom fordonsindustrin. Urval och intervjuer sker löpande men efter som behovet kan uppstå vid senare tillfälle kan svarstiden bli längre än förväntat. Vi tackar för din förståelse.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta vår ansvariga rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta vår support via info@adecco.se
Ersättning
Fast lön
