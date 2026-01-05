Montörer/elmontörer till vår kund i Växjö
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Växjö
2026-01-05
Om tjänsten
Är du en driven och praktiskt lagd person som vill arbeta på ett attraktivt företag? Då kan vi ha ditt nästa jobb!
Till vår kund i Växjö söker vi nu både montörer och elmontörer.
Tjänsterna är hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kommer att erbjudas anställning direkt hos kund efter en tids inhyrning.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter
Elmontör:
Som elmontör behöver du ha goda kunskaper av att läsa och koppla efter ritningar och elschema och vi ser gärna att du är tekniskt intresserad. Du är en problemlösare och gillar utmaningar.
För att vara intressant för tjänsten har du en avslutad gymnasieutbildning med el som inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som elmontör.
Montör:
Våra kunder finns inom olika branscher och tillverkar olika produkter därför söker vi olika typer av montörer. Vi söker montörer inom bland annat fordon-, trä- och metallindustrin. Vi söker dig som har god verktygsvana och kan hantera de flesta olika verktyg. Detta innebär att ett tekniskt intresse, noggrannhet och driv blir en viktig del i ditt sätt att arbeta. Vidare har du en positiv inställning, god samarbetsförmåga samt sprider härlig energi. Är du junior eller senior i din roll? Tveka inte på att söka!
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara flexibel som person då både dagtid, skiftgång samt ständig kväll kan förekomma. Skriv gärna vilka arbetstider som passar för just dig!
Vi söker dig som
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Kunskaper i ritningsläsning är ett krav samt att du kan läsa och förstå svenska gällande instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Passar något av ovanstående in på din profil?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
Körkort

För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats

Montico HR Partner AB
