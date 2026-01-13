Montör till Volvo Construction Equipment i Braås
2026-01-13
Är du en flexibel, kvalitetsmedveten och praktiskt lagd person som söker en ny utmaning? Då kan vi ha ditt nästa jobb! Just nu befinner sig Volvo Construction Equipment i ett spännande och expansivt skede och söker duktiga montörer för att förstärka sitt team.
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara montering av fordonskomponenter.
Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico där det för rätt person kan finnas möjlighet till anställning hos Volvo Construction Equipment efter en tids inhyrning.
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Vi tror att du som person är kvalitetsmedveten, engagerad, målinriktad och stresstålig.
Du innehar b-körkort och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Truckkort är meriterande.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
