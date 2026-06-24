Montör till vår produktion i Skinnskatteberg
Systemair Production AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Skinnskatteberg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Skinnskatteberg
2026-06-24
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Systemair Production AB i Skinnskatteberg
Systemair är en världsledande koncern inom ventilation med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Företaget tillverkar och marknadsför energieffektiva och hållbara produkter som bidrar till ett förbättrat inomhusklimat och minskade koldioxidutsläpp. Vi ser till att det finns ren luft som gör att vi människor kan leva och verka tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där kvalitet, teknik och lagarbete står i centrum?
Systemair är en ledande aktör inom ventilationslösningar och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter. Därför söker vi nu fler engagerade medarbetare till vår montering i Skinnskatteberg. Hos oss blir du en del av en internationell koncern samtidigt som du arbetar i ett lokalt team med stark sammanhållning och korta beslutsvägar.Arbetsuppgifter
Som montör hos oss arbetar du i vår produktion och är en viktig del i tillverkningen av våra produkter.
Du kommer bland annat att:
Montera ventilationsprodukter enligt instruktioner och ritningar
Säkerställa kvalitet i varje steg av arbetet
Bidra till effektiva flöden i produktionen
Arbeta tillsammans med kollegor i ett team där samarbete är avgörande
Bidra till vårt arbete med ständiga förbättringar där vi utvecklar arbetssätt, kvalitet och effektivitet i linje med Lean-principer
Arbetet är praktiskt, varierande och ställer krav på noggrannhet, tempo och ansvarstagande. Skiftarbete kan förekomma.Profil
Vi söker dig som:
Trivs med praktiskt arbete och har ett intresse för industri och produktion
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Gillar att arbeta i team men också kan ta eget ansvar i dina uppgifter
Har goda kunskaper i svenska
Har fyllt 18 år
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri eller montering
Truckkort (A2, A4, B2, B4)
Erfarenhet av affärssystem, gärna M3
Varför Systemair?
Hos oss får du en trygg arbetsplats med tydliga mål kring kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Stöttande kollegor och ett nära teamarbete. Du får också möjligheten att utvecklas inom produktion och industri i en arbetskultur som präglas av engagemang, förbättringsarbete och hållbarhet.
Praktiskt
Placering: Skinnskatteberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt
• Systemair stävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med dessa frågor.- Systemair har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Systemair Production AB
(org.nr 559000-1516)
739 30 SKINNSKATTEBERG Jobbnummer
9977768