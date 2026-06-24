Montör till vår kund i Rosersberg
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Montörer sökes till teknikuppdrag i Rosersberg
Aura Personal söker nu montörer till en av våra kunder inom försvars- och teknikindustrin. Uppdraget är förlagt till kundens moderna anläggning i Rosersberg och innebär arbete med förmontering av sambandssystem.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
I rollen som montör kommer du att arbeta med förmontering och sammanbyggnad av tekniska system enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i produktionsmiljö och kräver noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
Förmontering av sambands- och kommunikationssystem
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter
Arbete enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav
Samarbete med kollegor i produktion och teknikteam
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montage, montering eller produktion (meriterande inom el/teknik)
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god förståelse för tekniska instruktioner
Trivs med praktiskt arbete och teamwork
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
El-/teknisk utbildning eller erfarenhet
Erfarenhet av kabeldragning eller systemmontering
Tidigare arbete inom tillverknings- eller försvarsindustri
Vi erbjuder
Spännande uppdrag hos en ledande aktör inom teknik
Arbete på plats i Rosersberg
Trygg anställning via Aura Personal
Möjlighet till utveckling och långsiktigt uppdrag
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7093473-2069751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Rosersbergs Postterminal (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9977914