Montör till vår kund i Rosersberg

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-06-24


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Montörer sökes till teknikuppdrag i Rosersberg
Aura Personal söker nu montörer till en av våra kunder inom försvars- och teknikindustrin. Uppdraget är förlagt till kundens moderna anläggning i Rosersberg och innebär arbete med förmontering av sambandssystem.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Om tjänsten
I rollen som montör kommer du att arbeta med förmontering och sammanbyggnad av tekniska system enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i produktionsmiljö och kräver noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.

Dina arbetsuppgifter
Förmontering av sambands- och kommunikationssystem

Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter

Arbete enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav

Samarbete med kollegor i produktion och teknikteam

Vi söker dig som
Har erfarenhet av montage, montering eller produktion (meriterande inom el/teknik)

Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten

Har god förståelse för tekniska instruktioner

Trivs med praktiskt arbete och teamwork

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande
El-/teknisk utbildning eller erfarenhet

Erfarenhet av kabeldragning eller systemmontering

Tidigare arbete inom tillverknings- eller försvarsindustri

Vi erbjuder
Spännande uppdrag hos en ledande aktör inom teknik

Arbete på plats i Rosersberg

Trygg anställning via Aura Personal

Möjlighet till utveckling och långsiktigt uppdrag

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag – urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7093473-2069751".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Rosersbergs Postterminal (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9977914

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