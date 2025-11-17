Montör till välkänd industri i Vara | Heltid
Manpower AB / Fordonsmontörsjobb / Vara Visa alla fordonsmontörsjobb i Vara
2025-11-17
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Vara
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Söker du ett nytt spännande heltidsjobb som montör med stora möjligheter till utveckling? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu dig som vill utvecklas inom rollen som montör och brinner för praktiskt arbete. Hos vår kund får du möjlighet att växa i en framtidsbransch där engagemang och vilja att lära är lika viktigt som erfarenhet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden i Vara.
Om jobbet som montör
Som montör kommer du att arbeta med både finmontering och hantering av större delar av båtmotorer. Arbetet sker vid fasta stationer och på löpande band, vilket kräver både noggrannhet och god fysik. Du blir en viktig del av ett team där samarbete och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
* Montering av båtmotorer
* Hantering av större komponenter med krav på god fysik
* Utföra säkra lyft och arbeta enligt givna instruktioner
* Säkerställa hög kvalitet i varje steg av monteringsprocessen
* Bidra till ett effektivt produktionsflöde tillsammans med ditt team
Övrig information
* Ort: Vara
* Arbetstider: Dagtid måndag-fredag 06.30-15.12
* Start: Omgående
* Anställningsform: Visstidsanställning 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, social och pålitlig med en stark vilja att utvecklas långsiktigt. Du har tidigare erfarenhet av montering och trivs med att arbeta både självständigt och i team. För att lyckas i rollen krävs att du är arbetsvillig, samarbetsvillig och har god fysik. Din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant bidrar till att leverera högkvalitativt arbete.
Krav för tjänsten
* Erfarenhet av montering
* Truckkort A2 (ledstaplare)
* Utbildning i säkra lyft
* Fullständig gymnasieexamen
* Körkort och tillgång till bil
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
* Fler truckkort
* Monteringserfarenhet av motorer
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ff644727-8259-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9607513