Montör till Solkomfort säsongsjobb
2026-03-27
Montör till Solkomfort - säsongsjobb
Vill du ha ett aktivt jobb där du får arbeta utomhus, träffa kunder och se resultatet direkt? Nu söker vi en montör till Solkomfort!Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Vi arbetar med solskyddslösningar som markiser, gardiner och persienner. Vi hjälper både privatpersoner och företag - från rådgivning till färdig installation.
Om jobbet
Som montör hos oss kommer du att:
Montera markiser och andra solskydd
Arbeta både självständigt och i team
Ha kontakt med kunder ute på plats
Det är ett fysiskt och varierande jobb där ingen dag är den andra lik.
Anställning
Tidsbegränsad anställning till och med 31 augusti 2026.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna
Trivs med ett aktivt arbete, ofta utomhus
Är noggrann och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Ett omväxlande jobb i ett mindre företag
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att få värdefull erfarenhet
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rasmus@solkomfort.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solkomfort Sverige AB
(org.nr 559097-9315)
Prästängsvägen 40 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Jobbnummer
9825394