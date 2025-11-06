Montör till Produktion på UMS Skeldar i Linköping
UMS Skeldar Sweden AB / Flygteknikerjobb / Linköping Visa alla flygteknikerjobb i Linköping
2025-11-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UMS Skeldar Sweden AB i Linköping
Med en kombination av forskning och utveckling erbjuder UMS Skeldar en avancerad helikopterplattform för försvarsindustri och civil säkerhet. Vi skapar tillsammans en öppen kultur med Kommunikation, Tillit och Engagemang som ledord. Vi gillar att göra roliga saker tillsammans och vi vet att vårt team är vår största tillgång. Här uppmuntras våra medarbetare att konstant utvecklas och växa till sin fulla potential. Key words: Tekniker, Konstruktör, Operatör, Mekaniker, Flyg, HelikopterVi fortsätter att växa och söker fler montörer till vår produktionsavdelning! Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med nya kontrakt och ökade leveranser av våra helikoptrar. Som montör hos oss blir du en viktig del av ett team där kvalitet, teknik och engagemang står i fokus. Hos oss får du vara med och påverka hur vi bygger upp vår produktion - samtidigt som du bidrar till att leverera produkter i världsklass.Montör hos oss:
Du blir del av produktionsteamet som består av 18 personer med roller som logistiker, produktionsplanerare, materialplanerare och tekniker. Teamet har ett helhetsansvar för produktionen som innefattar planering och byggnation av helikoptrar samt markstationer. Du kommer att börja din tjänst med utbildning där du kommer att lära dig systemen från grunden. I takt med att du blir mer och mer självgående kommer du att få möjlighet att ta ett större ansvar och på sikt självständigt kunna utföra alla arbetsmoment.
Teamet av tekniker inom produktionen består idag av 10 personer. I rollen som Montör till produktion kommer du att:
bli en mekanisk expert på vår komplexa helikopter V200
bygga kompletta helikoptrar från grunden
sammanbygga och genomföra kundanpassningar på helikoptrar, markstationer och andra tillhörande system inom mekanik- och elektronikområdet
vara med och bidra till utvecklingen av produktionsverksamheten och våra arbetssätt samt jobba med ständiga förbättringar.
På UMS Skeldar bjuder varje dag på nya utmaningar och här får du en unik möjlighet att bli en del av ett produktionsteam med hög arbetsmoral och samtidigt vara med och utveckla framtidens Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Då avdelningen har ett nära samarbete med vår flygorganisation och deras helikoptertekniker kommer du även att samverka med dessa kollegor och stötta upp inom deras områden vid behov. Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas så bra som möjligt söker vi efter dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och som har lätt för att samarbeta med andra. För att lyckas i den här rollen ser vi att du har tidigare arbetslivserfarenhet som Montör eller annan liknande roll. Om du har en gymnasial flygtekniskutbildning (A1), helikopterutbildning (B1), erfarenhet av eller utbildning inom kabel tillverkning är det meriterande. Erfarenhet av Jira eller av montering (FMS) är också meriterande.
Tjänsten ställer höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Vi erbjuder: en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information: Arbetsplats: Linköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://www.umsskeldar.aero Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9592677