Montör till NMT Montageteknik i Norden
Uniflex AB / Grovarbetarjobb / Sundsvall
Vi söker nu en montör till NMT Montageteknik i Norden. Gillar du att arbeta praktiskt och se tydliga resultat av det du gör? Har du hög arbetsmoral och en positiv inställning? Hos NMT blir du en del av ett trevligt team med god sammanhållning och får bidra till projekt som gör verklig skillnad för kunder över hela Norrland.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som montör hos NMT ansvarar man tillsammans med sitt team för att balkongmontage utförs enligt ritning och anvisningar hos bostadsrättföreningar och fastighetsägare. Arbetet kräver noggrannhet och ansvarstagande för att säkerställa att säkerhetsföreskrifter och gällande riktlinjer följs. I rollen ingår även att hantera serviceärenden, reklamationer och garantibesiktningar vid behov. Projekten utgår främst från Sundsvall med omnejd, men resor till andra orter kan förekomma vid behov.
Vem är du?
För tjänsten krävs B-körkort och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet från byggbranschen, exempelvis inom montage, snickeri eller plåtslageri, är meriterande. Vana av att köra teleskoplastare är en fördel men inget krav. Du har med fördel tidigare vana ifrån betongsågning.
Personliga egenskaper värdesätts högt, och rollen passar en person som är positiv, ansvarstagande och ordningsam, med förmåga att ta egna initiativ och bidra till en god arbetsmiljö.
Ansökan tas emot löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. För frågor om rollen eller ansökningsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Uniflex.
I början av anställningen är du anställd av Uniflex och arbetar som konsult hos NMT Montageteknik i Norden. Om allt fungerar bra finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos NMT.
Om verksamheten
NMT präglas av god gemenskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där samarbete, kreativitet och lösningsfokus uppmuntras. Här finns möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med ett företag som sätter kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet i första rummet.
NMT Montageteknik i Norden är ett byggföretag specialiserat på balkonger och utför totalentreprenader inom balkongmontage, fasadrenoveringar och fönsterbyten. Verksamheten utgår främst från Sundsvall med projekt i hela Norrland. Genom yrkesskicklighet, engagemang och nära kundrelationer levererar företaget hållbara lösningar av hög kvalitet.
