Montör till medicinteknisk produktion i Tyresö

Vill du arbeta i ett stabilt och trivsamt företag inom plastindustrin där kvalitet, teknik och utveckling står i fokus? Är du händig, tekniskt intresserad och gillar att lösa problem i vardagen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Frohe söker nu en medarbetare till sin monteringsavdelning för medicintekniska produkter. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där ni arbetar tillsammans, roterar mellan arbetsuppgifter och stöttar varandra för att nå bästa möjliga resultat.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Arbetet är till stor del stillasittande där man arbetar med sina händer och behöver vara fingerfärdig. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet, precision och ansvarskänsla då det handlar om medicinska produkter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Granskning och paketering av gods från formsprutorna
Avsyning och sortering av produkter
Efterbearbetning
Tamotryckning
Hantering av maskiner och robotar inom monterings- och EB-avdelningen
Rapportering av avvikelser i kvalitet till produktionsledningProfil
För att trivas i denna tjänst tycker du det är roligt att arbeta i industrimiljö. Du trivs i miljöer där rutiner och tydlighet kring arbetsuppgifter finns. Du behöver vara en drivande person som är händig och tekniskt intresserad.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk gymnasieutbildning, motsvarande yrkesutbildning eller arbetserfarenhet av liknande arbete
Du kan läsa obehindrat på svenska
Som person är du positiv och kan självständigt sköta dina arbetsuppgifter, samtidigt som att du har en god samarbetsförmåga. Du är tekniskt intresserad med ett öga för detaljer.
Övrig information
Placeringsort: Stockholm, Tyresö
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Tjänsten är förlagt på två-skift:
Jämna veckor:
Måndag-torsdag: 6.30-15:23
Fredag: 6.30-19:00
Ojämna veckor:
Måndag-torsdag: 14.30-23:00
Fredag: Ledig
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Frohe har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Du kommer till en början arbeta som konsult via Maxkompetens på plats hos Frohe med mycket goda möjligheter till en tillsvidare anställning direkt hos kundföretaget.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
IV Frohe Sweden AB ligger i Tyresö, 15 minuter från Stockholm. Vi är inriktade mot medicintekniska produkter med korta serier och höga krav på finish och precision. I vår fabrik har vi utöver 19 formsprutor även en verktygsverkstad, projektkontor och en monteringsavdelning. Vi är certifierade enligt ISO 13485, 9001 och 14001. Sedan hösten 2020 är vi en del av IV Group med totalt 5 systerföretag i Kina, Norge, Polen och Sverige. På Frohe AB är vi totalt 30 anställda. Ersättning
