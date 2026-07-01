Montör till Mastec i Vaggeryd - gillar du att skruva och få saker på plats?
Uniflex AB / Montörsjobb / Vaggeryd Visa alla montörsjobb i Vaggeryd
2026-07-01
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Är du en person som trivs bäst när du får jobba med händerna, lösa tekniska problem och faktiskt se resultatet av det du gör? Då kan det här vara jobbet för dig!
Just nu söker vi montörer till Mastec i Vaggeryd – ett spännande uppdrag för dig som vill ha något långsiktigt och stabilt.
👉 Vill du veta mer om företaget du kan bli en del av? Kika in Mastec här: https://mastec.se/
🔧 Om rollen
Som montör kommer du att arbeta med:
Mekanisk montering
Skruvning och enklare installationer
Läsning av ritningar
Kvalitetskontroll av det du monterar
Det är ett varierande jobb där du jobbar både självständigt och tillsammans med teamet.
👤 Vem är du?
Vi tror att du:
Har ett tekniskt intresse (kanske mekat hemma, jobbat praktiskt eller utbildat dig inom teknik)
Gillar att skruva och montera
Har erfarenhet av montage eller liknande – men rätt inställning väger tungt!
Vill ha ett jobb där du kan stanna och utvecklas över tid
💼 Det här får du
Ett långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter
En stabil arbetsgivare med bra struktur
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Möjlighet att växa inom industrin
👋 Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag – vi jobbar med löpande urval!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000483-2080105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987140