Montör till markiser och solskyddsprodukter
Eneroths Markiser Östra AB / Montörsjobb / Norrköping
2026-01-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Eneroths Markiser Östra
Markis levererar högkvalitativa solskyddsprodukter från marknadens ledande tillverkare för både inomhusmiljöer och utomhusmiljö. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant med ny teknik inom branschen. Vårt team i Norrköping expanderar och vi behöver därför nya medarbetare.
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt, självständigt och med stor variation i vardagen!
Hos oss får du montera markiser och andra solskyddsprodukter hos både privat- och företagskunder.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Montering och installation av markiser och andra solskyddsprodukter
Borrning, infästning och justering av konstruktioner
Service och underhåll av befintliga installationer
Kundkontakt på plats - du representerar företaget ute hos kund
Göra noggranna och snygga installationer efter specifikationer
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och noggrann
Är självständig och trivs med arbete ute på fältet
Har god fysisk förmåga och inte räds arbete på höjd
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av montage eller infästning - meriterande men inget krav
Är social och har ett trevligt bemötande mot kunder
Vad vi erbjuder
Ett varierande och praktiskt arbete i ett företag med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom montage av moderna solskyddslösningar
Introduktion och upplärning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: norrköping@markis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eneroths Markiser Östra AB
(org.nr 559146-8060), https://markis.se/
Skalles väg 12 (visa karta
)
605 97 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Admin
Alicia Wissting alicia@markis.se Jobbnummer
9679867