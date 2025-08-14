Montör till Malmö - Ditt bästa verktyg är dina händer!
2025-08-14
Montör - Malmö (2-skift)
Vi söker nu en noggrann och engagerad montör till vår kund i Malmö som arbetar i tvåskift.
Om tjänsten Som montör kommer du att arbeta med montering och sammanfogning av olika komponenter, helt och hållet med händerna som ditt främsta verktyg. Du blir en viktig del av ett team där kvalitet, precision och samarbete står i fokus. Ett gott öga för detaljer och kvalitet är avgörande för att lyckas i rollen.
Vem är du? För oss är vem du är som person minst lika viktigt som din erfarenhet.
Vi söker dig som:
• Alltid gör det lilla extra
• Är driven och tar ansvar
• Är lojal och pålitlig
• Har ett öga för kvalitet och detaljer
• Aldrig ser dig som fullärd utan vill utvecklas och lära nytt
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som montör eller inom ett liknande praktiskt yrke. Har du inte erfarenhet från just montering men på fritiden gillar att bygga, reparera, snickra, sticka, måla eller på annat sätt pyssla med praktiska projekt - då kan det här vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
• Händerna är ditt bästa verktyg - du trivs med att jobba praktiskt hela dagarna
• Erfarenhet av montering eller liknande arbete - alternativt praktisk vana från fritidsintressen
• God svenska i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta i tvåskift
• Rök- och snusfri under arbetstid
Vi erbjuder Ett varierande och praktiskt arbete i en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan Känner du igen dig i annonsen? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta oss på tel. 042-210 299. Vi tillämpar löpande rekryteringsprocess och ber dig söka omgående.
där hittar du även våra övriga lediga tjänster!
Om Processbemanning AB: Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9458402