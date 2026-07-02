Montör till ledande teknikföretag inom fordonsindustrin!
Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vill du arbeta praktiskt i en högteknologisk produktionsmiljö där precision, kvalitet och lagarbete står i fokus? Vi söker nu en erfaren montör till ett internationellt teknikföretag som utvecklar och tillverkar avancerade komponenter för fordons-, motorsport- och industrisektorn.
Hos vår kund blir du en del av en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och noggrannhet står i fokus. Rollen passar dig som har tidigare erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning, trivs med praktiskt arbete och har ett genuint tekniskt intresse. Du är van att arbeta strukturerat, följa arbetsinstruktioner och ritningar samt leverera ett arbete med hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Som montör kommer du främst att arbeta med:
Montering av mekaniska och tekniska komponenter enligt arbetsinstruktioner.
Kvalitetskontroller och säkerställande av att produkterna uppfyller högt ställda krav.
Hantering av material och komponenter inför montering.
Samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Vid behov stötta andra delar av verksamheten, exempelvis lager eller materialhantering.
Arbetstider:
Måndag–fredag
Dagtid, kl. 07.00–16.00
Vad vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete där noggrannhet är avgörande. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och tycker om att arbeta i team.
Vi ser gärna att du uppfyller följande krav:
Tidigare erfarenhet av montering inom industri eller tillverkande produktion.
Gymnasieexamen.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God vana av att följa arbetsinstruktioner och arbeta strukturerat.
Meriterande:
Eftergymnasial teknisk utbildning eller lärlingsutbildning.
Erfarenhet av arbete inom fordons-, verkstads- eller tillverkningsindustrin.
Erfarenhet av kvalitetskontroller eller ritningsläsning.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
9990345